Челябинск, 11 июля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. В Челябинске двое юношей в ходе драки между двумя группами подростков жестко избили сверстника. Инцидент произошёл на северо-западе города, у дома по улице 40-летия Победы в Калиниском районе. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

На видео, которое опубликовало издание «74.ru» в Telegram-канале, видно, как несколько человек избивают третьего ногами — наносят удары по телу и голове — а затем отбирают у потерпевшего сумку, что-то вынимают из неё и уходят, оставляя сверстника лежать на земле.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили очевидцев. Выяснилось, что между двумя компаниями подростков произошёл конфликт.

«Один из участников нанёс другому телесные повреждения и забрал сотовый телефон, после чего скрылся», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

Подозреваемого сотрудники полиции задержали по горячим следам. Им оказался 19-летний местный житель. Похищенный телефон он уже успел сбыть случайному прохожему.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля на 32-м км трассы недалеко от села Ям в Московской области, неизвестные избили мужчину и увезли на автомобиле. Прибывшие сотрудники полиции установили пятерых граждан в возрасте от 19 до 32 лет. При задержании они отказались выполнить законные требования и оказали активное сопротивление. Стражам порядка пришлось стрелять в воздух предупредительными выстрелами. Злоумышленников задержали и доставили в территориальный отдел.

В ночь на 7 июля в Санкт-Петербурге на Невском проспекте произошла массовая драка. Изначально в драке у Аничкова моста участвовали двое мужчины, затем на помощь одному из них пришли знакомые и повалили другого на землю. В итоге драка перемещается с тротуара на проезжую часть. Из-за чего произошёл конфликт и что было дальше, неизвестно.