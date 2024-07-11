Москва, 11 июля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации спортсменам, которые не получили допуск на Олимпиаду 2024 года в Париже, сообщил 11 июля генеральный директор организации Владимир Сенглеев.

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«Мы выплатили 245 спортсменам, не допущенным до Олимпиады, более 200 миллионов рублей», — процитировал Сенглеева «Коммерсантъ».

Он отметил, что последние выплаты направили спортсменам 23 июня, во Всероссийский олимпийский день. Деньги выделили для тех, кто изначально не получил возможности выступить на Олимпийских играх и тех, кто не получил нейтральный статус.

Олимпиада в этом году состоится с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года ОКР начал выплачивать деньги спортсменам, которые не смогут поехать на парижскую Олимпиаду. Обладателям золотых медалей назначили компенсацию в размете 500 тыс. рублей, серебряных — 350 тыс. рублей, бронзовых — 250 тыс. рублей, а простым участникам — 150 тыс. рублей. Финансировать спортсменов с нейтральным статусом комитет отказался.

В том же месяце МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены должны выступать на состязаниях без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.

В июне 2024 года МОК не допустил до участия в Олимпийских играх в Париже российских стрелков, гребцов и пятиборцев. В апреле Комиссия Объединённого мира борьбы (UWW) отстранила российского борцаАбдулрашида Садулаева от Олимпиады в Париже из-за поддержки специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что отношение МОК к российским атлетам и недопущение их до соревнований является этнической дискриминацией. Российский лидер отмечал, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными.