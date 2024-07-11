Москва, 11 июля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Сербский гражданин Александр Йокич, участвовующий добровольцем в специальной военной операции, получил российское гражданство. Президент России Владимир Путин подписал 11 июля соответствующий указ.

Кадр из видео Александр Йокич

В документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов, перечислены люди, которым сегодня предоставили российское гражданство в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции. Среди них Александр Йокич, родившийся 26 января 2003 года в Сербии.

Йокич, находящийся в Донбассе с 2021 года и участвующий в боевых действиях против ВСУ, 24 апреля 2024 года записал видеообращение к президенту России, заявив, что его хотят депортировать в Сербию. Он рассказал, что на родине его осудят за наёмничество и попросил предоставить ему гражданство России. Серб отметил, что будет продолжать бороться за Россию, потому что считает россиян своими братьями.

Серб участвовал в освобождении Мариуполя, в боях под Угледаром получил ранение. Его наградили Георгиевским крестом lV и III степеней и медалью «За освобождение Мариуполя». Йокич четыре раза просил о предоставлении ему гражданства, но получал отказ, поскольку, приехав в Донбасс, заключил контракт с народной милицией ДНР, а не c Минобороны РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин в конце апреля заявил, что взял под контроль ситуацию с Йокичем.