Москва, 11 июля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Разговоры о втором «саммите мира» по Украине свидетельствуют о стремлении Запада сохранить своё лицо. Такое мнение 11 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя желание киевского режима и его западных кураторов провести новый саммит по Украине.

U. S. Navy

По информации источника агентства Bloomberg, стремление организовать конференцию перед выборами в США обусловлено опасением украинской стороны в связи с вероятным возвращением в Белый дом экс-президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о своей решимости положить конец конфликту на Украине в кратчайшие сроки.

«Разговоры о новом «саммите мира» ведутся на фоне провала совершенно бессмысленной пиар-акции в швейцарском Бюргенштоке. Разговоры о втором саммите — это желание Запада сохранить лицо. Однако мы не знаем, состоится ли это мероприятие на самом деле», — отметил Мартынов.

По его словам, после провала саммита в Швейцарии неизвестно, кто будет участвовать в новой встрече, тем более что есть конкретные инициативы и действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на уровне Европейского совета. Благодаря его позиции есть возможность диалога с Москвой, Киевом, Пекином, а также с экс-президентом США Дональдом Трампом. России нет смысла участвовать в этой инициативе киевского режима и его кураторов. Есть более серьёзные форматы и перспективы, чем пиар-акции, подобные швейцарской. Так, Китай выступает за проведение настоящего саммита мира, Индия поддерживает такие подходы, уточнил политолог.

Как передавало ИА Регнум, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что российская сторона не намерена участвовать в новом саммите по Украине, в том числе из-за попыток поднять на будущих встречах ультимативную «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. Дипломат подчеркнул, что содержание встречи, на которую даже думают пригласить Россию, известно заранее.

Конференция по Украине в Швейцарии, на которую не пригласили представителей России, прошла в Бюргенштоке 15–16 июня.

Президент России Владимир Путин называл эту «мирную» конференцию паноптикумом. Он отмечал, что её организаторы признают, что без России этот вопрос решить нельзя, но в то же время не зовут на мероприятие её представителей.

Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса с учётом своих интересов, целей, обозначенных в рамках специальной военной операции, и новых территориальных реалий.

Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул необходимость вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также официального отказа Киева от планов вступить в НАТО.

Президент подчеркнул, что, как только Киев заявит о готовности к такому решению и начнёт реальный вывод войск, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнёт переговоры.