Новосибирск, 11 июля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Известный хоккеист, игрок сборной России и тренер новосибирского клуба «Сибирь» Андрей Тарасенко, являющийся отцом форвард команды НХЛ «Детройт Ред Уингз» Владимира Тарасенко, ушёл из жизни в возрасте 55 лет. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба команды из Новосибирска.

Александр Кряжев/РИА Новости Андрей Тарасенко

«Сегодня на 56-м году жизни скоропостижно скончался тренер по развитию, легендарный нападающий «Сибири» 2000-х Андрей Тарасенко», — говорится в сообщении.

Клуб также выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея Тарасенко. Причины смерти тренера не уточняются.

Андрей Тарасенко родился в Новосибирске и является воспитанником хоккейной школы «Сибирь». За время игровой карьеры выступал за ярославское «Торпедо», тольяттинскую «Ладу» и «Сибирь». Его признавали лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России в сезоне-1997/98, также хоккеист выступал на Олимпийских играх и на чемпионате мира.

По окончании игровой карьеры с 2008 года работал в тренерском штабе «Сибири» и помог команде добиться лучшего результата в истории — бронзовых медалей чемпионата КХЛ. В 2015 году его свитер подняли под своды домашней арены новосибирского клуба.