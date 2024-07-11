Берлин, 11 июля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц крайне положительно отнёсся к планам США разместить американские дальнобойные ракеты в Германии.

U. S. Navy

«США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это, как я считаю, очень хорошее решение, которое вписывается в уже принятые нами решения», — сказал Шольц на пресс-конференции на саммите НАТО в Вашингтоне.

Когда канцлера спросили, не приведут ли такие действия к гонке вооружений, он заявил, что новейшее оружие России якобы угрожает Европе. Американские ракеты помогут её сдерживать, добавил Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, Пентагон объявил, что в 2026 году военные США начнут устанавливать в ФРГ дальнобойные ударные системы, которые по силе значительно превышают орудия, уже размещённые на Европейском континенте.

Позднее депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала безумием планы США развернуть на территории Германии дальнобойное оружие. Она отметила, что размещение на немецкой территории дополнительных ударных ракет не повысит безопасность Германии, а приведёт только к росту риска превращения страны в театр военных действий с «ужасными последствиями» для её жителей.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 июля назвал ошибкой решение Вашингтона о размещении ракет на германской территории. Он подчеркнул, что в этом случае речь идёт о крайне дестабилизирующих действиях, которые прямо грозят международной безопасности и стратегической стабильности.

Россия жёстко и адекватно ответит на размещение подобного оружия на территории Германии, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что, исходя из документов, подписанных Германией в послевоенное время, страна не может размещать на своей территории дальнобойные ракеты.