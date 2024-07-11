Москва, 11 июля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Более ста театров и тысячи актёров примут участие в фестивале «Театральный бульвар», который пройдёт на центральных бульварах Москвы. В пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что мероприятие состоится с 15 июля по 11 августа.

Павел Паламарчук/РИА Новости

«На бульвары Москвы со своими спектаклями выйдут труппы легендарных театров страны: «Современник», «Ленком Марка Захарова», «Мастерская Петра Фоменко», Театр на Малой Бронной и другие», — отметили в департаменте.

Также зрители фестиваля увидят театрализованные шоу, импровизации, эксперименты и цирковые номера. А участником действия сможет стать любой прохожий.

«Перед нами стоит важная цель — продемонстрировать москвичам, что культура и культурные события сегодня — это то, к чему может прикоснуться каждый», — отметил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Площадки фестиваля разделят по темам и жанрам. Так, Тверской бульвар посвятят оперетте, на Пушкинской площади будет представлен музыкальный театр, на Страстном бульваре можно будет погрузиться в иммерсивный и визуальный театр, цирковые представления состоятся на Цветном бульваре, площадку на Сретенке посвятят сценическому оформлению и костюму. Основной театральной сценой станет Амфитеатр на Покровском бульваре (Яма).

Все площадки фестиваля будут работать ежедневно. В будние дни гости смогут посетить открытые репетиции, мастер-классы и творческие лаборатории, по выходным на сценах будут показаны спектакли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на Тверском бульваре Москвы стартовал фестиваль летних игр для детей и взрослых. Он проходит с 10 по 14 июля в рамках проекта «Лето в Москве».

Гостей фестиваля ждут занятия по футбольному фристайлу, танцам и другие. Также на Тверском бульваре можно будет пополнить коллекцию настольных игр, современных игрушек и обновить спортивный инвентарь.