Москва, 11 июля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 11 июля принял участие в открытии пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной в центре столицы.

Портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

«С открытием моста остров Балчуг вошёл в состав одного из самых живописных прогулочных маршрутов города от Воробьёвых гор, через Парк Горького», — написал он в Telegram-канале.

Собянин отметил, что строительство сооружения, начавшееся в марте, завершили на полгода раньше запланированного срока. Ускорить темпы его возведения помогла уникальная операция. Мост массой 235 тонн собирали в Подмосковье, а потом доставили на барже на место установки и смонтировали. На операцию ушло восемь часов, при этом не потребовалось перекрывать улицы и доставлять неудобство жителям.

Мэр также сообщил, что идёт работа над созданием проекта пешеходного перехода под Малым Каменным мостом. Он соединит участки Болотной набережной, которые разделены улицей Серафимовича. Кроме того, в планах мэрии в ближайшие годы строительство шести мостов в столице, в том числе через Москву-реку и Яузу.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Собянин сообщил, что автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда готов почти на треть. Сооружение свяжет районы Филёвский Парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники. На нём организуют три полосы движения в оба направления.

В апреле мэр Москвы сообщил, что при строительстве мостов в столице приходится работать в стеснённых условиях. Работу облегчают современные технологии. Чаще всего используют методы надвижки, укрупнительной сборки или монтируют готовую конструкцию.