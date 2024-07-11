Москва, 11 июля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. На Западе понимают, что главу киевского режима Владимира Зеленского нужно сменить, и ожидают подходящего момента для этого. Такое мнение 11 июля корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя данные Службы внешней разведки России о деятельности западных стран по поиску альтернативы Зеленскому.

В СВР сообщили, что в США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому и установили контакты с руководителем его офиса Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, экс-президентом Петром Порошенко и другими лицами, имеющими влияние на Украине.

«Разговоры о смене Зеленского ведутся уже давно. Несмотря на наличие кандидатов, кураторы Украины не могут выбрать подходящего момента для этого. Зеленский очень активен и опережает желание Запада выйти на какое-то обновление. Создаётся впечатление, что своей активностью и настырностью Зеленский опережает попытки Запада принять решение о его замене. На Западе понимают, что его смена необходима», — отметил Кошкин.

По его словам, одним из возможных кандидатов на смену Зеленскому является бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. США рассматривали его кандидатуру, но он является ставленником Великобритании. Ещё одним возможным кандидатом является руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, который обладает значительным влиянием и в любой момент сможет заменить действующего главу киевского режима, уточнил военный эксперт.

Он подчеркнул, что поскольку Зеленский не является самостоятельной фигурой, то будет вынужден отменить закон о запрете переговоров с Россией и сесть за стол переговоров, если получит соответствующее распоряжение от своих кураторов.

«Нынешнее руководство Белого дома не стремится к мирным переговорам с Россией, поэтому конфликт продолжается. После выборов в США гибридная война Запада против России продолжится, однако вопрос участия Украины в ней будет скорректирован», — подчеркнул Кошкин.

Как передавало ИА Регнум, в СВР сообщили, что, по поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине. Среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, усиливается недоверие к государственным институтам. Кроме того, ситуация усугубилась в связи с истечением 20 мая полномочий Зеленского. При этом отмечается, что глава киевского режима пока остаётся выгоден США и ЕС, поскольку он является частью финансовых схем, завязанных на поставках вооружений западными производителями.

Ранее в СВР выступили с утверждением, что Вашингтон готовится «списать» главу киевского режима в пользу Залужного, которого Запад считает наиболее подходящим и приемлемым для ведения переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта кандидатом. Отмечается, что на данный момент Белый дом и других союзников Киева устраивает положение Зеленского, легитимность которого полностью зависит от западной поддержки.

Президент России Владимир Путин 5 июля подчеркнул, что украинское руководство отвергает мысль о прекращении огня, в том числе для того, чтобы оправдать несостоявшиеся президентские выборы военным положением. По словам Путина, в случае проведения на Украине выборов шансы на победу у Зеленского, утратившего рейтинги и легитимность, близки к нулю.