Найроби, 11 июля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Президент Кении Уильям Руто принял решение о роспуске правительства. Об этом он сообщил 11 июля, обратившись к нации из Государственного дома в столице Найроби.

DANIEL IRUNGU/ЕРА/ТАСС Уильям Руто

Объявление последовало спустя две недели после начала массовых протестов. Они стали ответом на планы правительства повысить налоги на ряд товаров и услуг. Позднее в проект бюджета внесли поправки, отменяющие ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, транспортировке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, а также налог в 2,5% на автотранспорт и акциз на растительное масло.

«После раздумий <…> я решил распустить кабинет министров, кроме вице-президента и министра иностранных дел», — сказал он.

Президент уволил с постов всех секретарей кабинета министров и генерального прокурора. Своё решение он объяснил тем, что прислушался к народу Кении и провёл всестороннюю оценку работы кабинета.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня протестующие ворвались в здание парламента в столице Найроби, после чего там тоже начался пожар. После себя толпа оставила разбитые окна и двери, а также сломанную мебель. Полиция открыла огонь по протестующим боевыми патронами. Местные СМИ сообщили о гибели не менее восьми человек.

Позднее протестующие устроили пожар в здании городского совета Найроби. Во время прямой трансляции с тушения сообщалось, что толпы людей разграбили клуб, которым владеет один из высокопоставленных чиновников правительства.

В результате Руто не стал подписывать проект бюджета. Документ отправили в парламент на пересмотр.