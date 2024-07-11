Москва, 11 июля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Педагога, преподавателя и основателя школы неформального образования «Апельсин» Вадима Зицера объявили в розыск.

Вадим Тараканов/ТАСС Вадим Зицер

«Зицер Вадим. Разыскивается по статье УК», ― указано в базе.

По какой именно статье полиция ведёт розыск, не уточняется.

По данным СМИ, в отношении Зицера возбудили уголовное дело по статье о фейках против российской армии. 10 июля Санкт-Петербургский городской суд утвердил решение о его заочном аресте.

Вадим Зицер родился в Ленинграде в 1966 году. Он педагог-практик, представитель гуманистического направления в педагогике. Окончил Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (филология) и Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (режиссура). Автор диссертации «Фактор свободы в становлении взаимоотношений между детьми и родителями». Также он является основателем петербургской школы неформального образования «Апельсин».

Согласно открытым источникам, Зицер давно проживает за пределами России.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского миллиардера и бывшего акционера «Приватбанка» Геннадия Боголюбова.