Артём, Приморский край, 11 июля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Следователи задержали в Приморском крае 20-летнего мигранта, который оскорблял местных жителей по национальному признаку. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК России

Кадр из видео

«Следователями задержан подозреваемый в противоправных действиях в отношении местных жителей», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что против задержанного 20-летнего мигранта возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности»).

По информации следователей, подозреваемый 8 июля у дома по улице Фрунзе в городе Артём угрожал применить насилие в отношении местных жителей и допустил высказывания, унижающие человеческое достоинство группы лиц по национальному признаку. Позднее видеозапись инцидента распространилась в медиапространстве.

«В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем принято решение о необходимости избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, следователи начали проверку законности получения подозреваемым гражданства России.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля четверо мигрантов из Киргизии в Москве забили до смерти 38-летнего участника СВО. Мужчина умер от полученных травм на месте, не приходя в сознание, а его товарища госпитализировали. По этому факту возбудили уголовное дело, подозреваемых задержали.

В пресс-службе МВД 8 июля сообщили о подготовке законопроекта, предполагающего расширение списка административных правонарушений, за совершение которых иностранца могут выдворить из России. В документе предлагается ввести выдворение ещё в 20 статей КоАП, многие из которых предназначены для охраны общественного порядка и безопасности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 9 июля сообщил, что парламент поддержит инициативу о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России. Он уточнил, что такая мера предлагается за правонарушения, связанные с общественным порядком и безопасностью, включая экстремистскую деятельность и нарушения миграционного учёта, а также с неповиновением сотрудникам полиции, предоставлением ложных сведений при регистрации, мелким хулиганством и пропагандой экстремизма.