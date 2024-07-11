Москва, 11 июля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Инвестор построит в Москве рядом с деревней Яковлево образовательный комплекс с детским садом и школой по проекту комплексного развития территории (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Об этом 11 июля сообщили на официальном сайте мэра города.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

«Инвестор реализует проект КРТ площадью 11,66 гектара вблизи деревни Яковлево. В рамках соглашения он построит и передаст городу образовательный комплекс с детским садом для 100 воспитанников и школой, которую смогут посещать 150 учащихся», — отметил Ефимов.

Территория комплекса находится возле Новотроицкого шоссе в районе Троицк. Кроме детсада и школы, инвестор передаст правительству помещения для молочной кухни, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Он также построит в этом районе почти 64 тыс. квадратных метров жилья. После реализации проекта будет создано более 70 рабочих мест.

Программа КРТ предусматривает создание многофункциональных городских кварталов с жильём и всей необходимой инфраструктурой. В Москве, по последним данным мэрии, ведётся реализация 236 проектов в рамках этой программы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Ефимов сообщил, что в рамках 42 проектов КРТ в Москве планируют возвести технопарки на базе промышленных предприятий и научных организаций. Реализация этого проекта позволит создать около 194 тыс. новых рабочих мест. По предварительным данным, площадь объектов составит от 10 тыс. до 362 тыс. квадратных метров.