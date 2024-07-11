Москва, 11 июля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Украинские войска подтянули серьёзные резервы из тыла и с ряда других направлений на север Харьковской области, так как опасаются прорыва Вооружённых сил России к Харькову. Об этом 11 июля рассказал журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Oleksandr Rupeta/Global Look Press

«Противник подтянул действительно очень серьёзные резервы с разных направлений и из тыла украинской территории, с различных направлений линии боевого соприкосновения именно на северной территории Харьковской области, боясь прорыва уже непосредственно к самому городу Харькову», — сказал он.

Ганчев также отметил, что на сегодняшний день российские военные освободили в общей сложности 52 населённых пункта: 39 на востоке и 13 — на севере региона.

Глава региональной администрации также добавил, что порядка 60% проживающих на освобождённой территории Харьковской области жителей являются гражданами России и ещё около ста человек подали документы на получение российского паспорта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 июля Ганчев рассказал, что российские военные контролируют северную часть Волчанска в Харьковской области. Он добавил, что армия России также контролирует основные высоты на подступах к Липцам.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российская группировка войск «Север» нанесла удары по позициям ВСУ на территории Сумской и Харьковской областей. Он уточнил, что в результате этого украинская армия потеряла до 355 бойцов, танк и шесть пикапов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля заявил, что армия России создаёт на харьковском направлении зоны безопасности, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, однако для этого нужно время. При этом он призвал уточнять детали проведения СВО на этом направлении у Министерства обороны.