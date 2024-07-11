Москва, 11 июля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Межпарламентское сотрудничество России и Китая помогает странам достигать поставленных совместных целей и решать приоритетные задачи, сообщил 11 июля глава государства Владимир Путин на X Парламентском форуме БРИКС.

Кадр из видео: ТАСС

В рамках форума он провёл встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

«Парламентское сотрудничество на мой взгляд, является чрезвычайно важным, потому что оно держит в поле своего зрения наиболее важные аспекты нашего взаимодействия и создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед нами целей и решения приоритетных задач», — заявил российский президент.

Он добавил, что речь идёт и об экономическом сотрудничестве, и о гуманитарных связях. Никакая из тем не может остаться в стороне от парламентской деятельности, так как любое решение нуждается в законодательном оформлении, подчеркнул Путин. Он также поблагодарил китайскую сторону за совместную работу.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня в Санкт-Петербурге начал работу двухдневный Х Парламентский форум БРИКС. В этом году Россия председательствует в объединении. Ежегодный саммит объединения в этом году пройдёт в Казани. Путин на форуме отметил, что межгосударственное объединение БРИКС отражает интересы стран Глобального Юга и Глобального Востока, а потому число его сторонников растёт.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина в рамках форума запланирован ряд отдельных встреч с участниками. Имена спикер Кремля не озвучил.

16 мая Путин в рамках государственного визита прибыл в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров в расширенном составе с участием делегаций стороны подписали совместное заявление, предусматривающее в том числе дальнейшие шаги по углублению взаимодействия в энергетической и военной сферах.

Си Цзиньпин ранее отмечал, что отношения КНР с Россией укрепились за три четверти века, а Москва и Пекин показали другим государствам пример выстраивания отношений нового типа и отношений между крупными соседями.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала государственный визит российского лидера в Китай судьбоносным шагом, который определит будущее всей планеты.