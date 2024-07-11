Москва, 11 июля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. В рамках программы фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» департамент культурного наследия столицы (Мосгорнаследие) в июле проведёт на своих площадках тематические экскурсии и мастер-классы, сообщила 11 июля пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Участники мероприятий в том числе смогут освоить различные техники поделок и сделать макет одного из исторических памятников архитектуры. Также они смогут почувствовать себя реставраторами в ходе деловой игры. При составлении программы учли, что дети находятся на летних каникулах.

«В июле пройдёт 26 мероприятий для юных горожан в возрасте от шести лет, 32 развлечения для москвичей старше 12 лет и девять сеансов деловой игры «Отреставрируй Москву», к которым могут присоединиться молодые люди от 16 лет. Каждое из мероприятий будет интересно и взрослой аудитории», — заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Для москвичей и гостей столицы проведут в том числе мастер-классы «Лев-хранитель» по созданию изделий из фетра, «Архитектурная мозаика», где покажут технику создания мозаичного панно, и другие. Занятия пройдут 14 июля в 12:00 и 14:00, а также 28 июля в 12:00 и в 14:00 в культурно-досуговом центре парка «Ходынское поле».

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» будет идти до 8 сентября. Он завершится празднованием Дня города.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в Москве пройдёт летний парад ретроавтомобилей. Для обеспечения мероприятия в столице временно частично перекроют движение на Садовническом проезде, Чистопрудном бульваре. На Чистопрудном бульваре и Белгородском проезде на весь день запретят парковать машины.