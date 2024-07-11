Москва, 11 июля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Координаты бункера с находившимися в нём высокопоставленными украинским офицерами могли передать Вооружённым силам России бойцы ВСУ. Такое мнение 11 июля высказал военкор Андрей Ревнивцев.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

По его словам, которые привёл телеканал «Царьград», координаты уничтоженного ракетой «Кинжал» командного пункта бункерного типа с высокопоставленными офицерами ВСУ в Кривом Роге и время, когда они там соберутся, могли передать украинские бойцы.

Военкор уточнил, что у военных ВСУ имеются большие претензии к своему командованию или же они могли это сделать за гонорар.

Уточняется, что официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что армия России успешно нанесла удар с использованием высокоточного оружиия по месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ. Российские военные также поразили американские комплексы РСЗО HIMARS, с помощью которых украинские боевики хотели ударить по территории Крыма.

Позднее в этот же день оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения в Херсонской области двух из четырёх пусковых установок ракетных систем залпового огня HIMARS, которые ликвидировали за последние сутки. Отмечалось, что ещё две пусковые установки HIMARS уничтожили на территории временно контролируемой Киевом части Запорожской области.