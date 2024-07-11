Дербентский район, Дагестан, 11 июля, 2024, 15:10 — ИА Регнум. На автомобильной дороге «Кавказ» в Дербентском районе в результате столкновения пассажирской «Газели» и легкового авто погиб один ребёнок, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«11 июля 2024 на 961 км ФАД «Кавказ» в Дербентском районе водитель автомобиля «LADA Priora» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем «Газель»", — заявили в ведомстве.

Руководитель пресс-службы МВД по региону Гаяна Гариева сообщила, что пятилетний ребёнок, госпитализированный после столкновения, умер в медучреждении.

После ДТП госпитализировали 15 человек. Одна из женщин находится в тяжёлом состоянии, сообщила «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу центральной городской больницы Дербента

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают количество и личности участников автоаварии выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Воткинском районе Удмуртии, ещё 22 человека, включая троих детей, пострадали. Экипажи скорой помощи доставили всех пострадавших в Воткинскую городскую больницу.

9 июля в Татарстане легковой автомобиль Kia Rio столкнулся с грузовым тягачом МАН. В результате этого погибли два человека — восьмилетняя девочка и водитель легковушки.