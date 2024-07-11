Москва, 11 июля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Почти 600 кафе и ресторанов открылись в Москве с начала этого года, а всего таких заведений в городе уже более 22 тысяч, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом 11 июля сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Москва — это поистине гастрономическая столица: с 2010 года число предприятий питания в городе увеличилось почти в три раза и продолжает расти. Сейчас в заведениях общественного питания количество посадочных мест превышает 850 тысяч», — отметил глава департамента.

Немерюк также сообщил, что темпы прироста новых заведений общепита в столице за первое полугодие 2024 года в три раза превысили этот показатель за тот же период 2023 года. В городе можно найти кухни практически всех стран мира, на русских блюдах специализируются более 2 тысяч заведений.

Министр подчеркнул, что администрация Москвы поддерживает рестораны и кафе. Для них в том числе предусмотрены льготное налогообложение и выгодное кредитование малых и средних предприятий. Также заведения, присоединившиеся к программе по украшению фасада к лету, смогут принять участие в традиционном конкурсе и подать заявки на гранты.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве с 13 по 14 июля состоится гастрономический фестиваль «Ешь. Гуляй. Дыши». В рамках мероприятия на это время сделают пешеходными улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок. Средства, которые предприниматели получат в ходе фестиваля, направят на нужды фонда специальной военной операции.