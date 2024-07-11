Ростов-на-Дону, 11 июля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал по 15 августа ещё одного фигуранта дела о захвате заложников в ростовском СИЗО. Об этом 11 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Эрик Романенко/ТАСС

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гандалоева Малика Умарбековича (физическое лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по 15 августа включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранта обвиняют в побеге из места лишения свободы (ч. 3 ст. 313 УК РФ). Также он участвовал в захвате заложников в СИЗО.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых смогли выбраться из камер и захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и машину, чтобы уехать. Захватчики назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

К СИЗО прибыли сотрудники ОМОНа, и вскоре после этого пресс-служба ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, а также о том, что никто из заложников не пострадал.

25 июня стало известно, что один из захватчиков ростовского СИЗО выжил и находится в больнице. 11 июля он начал давать показания.