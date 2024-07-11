Санкт-Петербург, 11 июля, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Учёт интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, право на самобытное развитие каждогоявляются принципами взаимодействия стран БРИКС. Об этом 11 июля на X Парламентском форум объединения заявил президента России Владимир Путин.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

«Эти «бриксовские» принципы близки и понятны всем участникам нашего объединения — быстро растущего и обретающего качественно новый уровень влияния на динамику событий в мире», — сказал глава государства, обращаясь к участникам встречи.

Президент уверен, что парламентарии стран БРИКС внесут весомый вклад в развитие государств объединения.

«И, конечно, сделаете всё возможное для снижения международной напряжённости, для формирования более справедливого, демократичного, многополярного и многостороннего миропорядка», ― заявил Путин.

Российский лидер также добавил, что усилия стран БРИКС по созданию многополярного миропорядка сталкиваются с ожесточённым сопротивлением элит стран «золотого миллиарда».

«Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный», ― подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января 2024 года Россия начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС. Год начался с присоединения к содружеству пяти новых государств — Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Ирана и Эфиопии. Таким образом число участников БРИКС выросло до десяти

Путин ранее заявил, что одной из главных целей представительства России в межгосударственном объединении БРИКС в 2024 году является ограниченная интеграция новых участников.

Ещё одним приоритетом глава государства назвал продолжение скоординированной работы по укреплению авторитета БРИКС на мировой арене и наращиванию возможностей объединения для продвижения более демократической и справедливой системы международных отношений.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД заявил о растущем интересе стран к формату БРИКС. Он отметил, что идёт объективный процесс формирования контуров многополярного и многостороннего мироустройства и этот образ будущего совпадает с устремлениями абсолютного большинства стран.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 июля заявила, что на сегодняшний день в очереди на присоединение к БРИКС стоят уже 24 страны. Она не исключила, что со временем к объединению присоединятся также страны СНГ.

Сенатор также заявила, что для кандидатов на вступление в БРИКС нужно проработать перечень критериев, которым они должны соответствовать. Также для объединения является важным соответствие сотрудничества международным нормам, а не правилам, которые кто-то придумал.