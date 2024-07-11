Санкт-Петербург, 11 июля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Межгосударственное объединение БРИКС отражает интересы стран Глобального Юга и Глобального Востока, а потому число его сторонников растёт. Об этом 11 июля заявил президент России Владимир Путин на Х парламентском форуме БРИКС.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«БРИКС отражает интересы и чаяния государств и глобального юга, и глобального востока, и наших сторонников во всем мире, а количество их очень велико и постоянно возрастает», — сказал он.

Десятый парламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге 11–12 июля. С 1 января Россия приняла на себя председательство в межгосударственном объединении, проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сейчас в очереди на присоединение к БРИКС стоят уже 24 государства. Политик не исключила, что в дальнейшем к межгосударственной организации присоединятся и страны СНГ.

Путин в середине мая отмечал, что для России на время председательства в БРИКС одной из главных целей является ограниченная интеграция новых членов организации. Он также назвал ещё одной из приоритетных задач укрепление авторитета организации в мире.