Санкт-Петербург, 11 июля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Становление мироустройства, которое отражает реальное положение дел в мире, является сложным и болезненным процессом, заявил 11 июля президент России Владимир Путин на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС.

Валерий Шарифулин/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС

«Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил и новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, — процесс сложный и во многом даже болезненный», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901257" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС

Глава государства назвал БРИКС быстро растущим объединением, обретающим качественно новый уровень влияния на динамику событий в мире. Основными принципами взаимодействия стран БРИКС он назвал взаимный учёт интересов, опору на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, право на самобытное развитие каждого.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в Санкт-Петербурге начал работу двухдневный Х Парламентский форум БРИКС. В этом году Россия председательствует в объединении. Ежегодный саммит объединения в этом году пройдёт в Казани.

Как накануне сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступление президента на форуме подчёркивает значимость мероприятия. В БРИКС хотят вступить ещё 24 страны, добавила она, назвав его объединением единомышленников.

К БРИКС, в состав которого с 2011 года входили Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, в этом году присоединились ещё пять стран — Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иран и Эфиопия.