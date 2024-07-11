Харьков, Украина, 11 июля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется Вооружёнными силами России. На подступах к Липцам российские военные взяли под контроль основные высоты, сообщил 11 июля журналистам глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

РИА Новости

«Контролируется северная часть территории города Волчанска, и на подступах к Липцам наши ребята контролируют основные высоты», — сказал глава администрации.

Он добавил, что бойцы Вооружённых сил Украины ежедневно несут крупные потери. Это вынуждает командование использовать новые резервы из недавно мобилизованных. У прибывающих бойцов слабая подготовка и нет мотивации сражаться, добавил Ганчев.

Как передавало ИА Регнум, группировка российских войск «Север» нанесла удары по украинской армии в Сумской и Харьковской областях. По информации Минобороны, поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка, Волчанск и Липцы.

3 июля стало известно, что украинские власти приняли решение принудительно эвакуировать детей из Волчанской общины в Харьковской области. На момент публикации в населённых пунктах общины, граничащих в 20–30 км с Россией, оставались 112 детей. Всего на территории общины проживают 2,5 тыс. человек.