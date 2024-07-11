Москва, 11 июля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Срочников, призванных в Вооружённые силы России в ходе осеннего призыва, не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Минобороны России

Он подчеркнул, что в вопросе срочной службы никаких изменений не было, поэтому всё пройдёт, как и во время предыдущего призыва.

«Ничего не поменялось, мы как не планировали их брать, так и не будем этого планировать», — скзаал Картаполов журналистам.

Депутат добавил, что у срочников «всё будет хорошо».

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу. Он начался с 1 апреля и продлится до 15 июля.

По новым правилам, вступившим в силу с 1 января 2024 года, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет и кто находится в запасе. Вооружённые силы РФ должны полнить 150 тыс. человек — на 3 тыс. новобранцев больше, чем в весенний призыв 2023 года. Осенний призыв пройдёт с 1 октября по 31 декабря.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский в преддверии весеннего призыва на срочную службу заявил, что новобранцев не будут привлекать к участию в СВО. Об этом 2 апреля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил напомнил Сергей Шойгу, занимавший на тот момент должность главы Минобороны.