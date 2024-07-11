Москва, 11 июля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Выпущенный в 2019 году клип на песню «Всё не то» Юрия Кисёлева и Люси Чеботиной приобрел вторую волну популярности. Всего за пять дней клип набрал в соцсети «ВКонтакте» более миллиона просмотров.

Иван Шилов, ИА REGNUM ВКонтакте

Работа отличалась от предыдущего клипа Юрия и Люси на песню «Будь смелей». Если в первом клипе была показана романтическая история, то в новом видео артисты решили продемонстрировать настоящую драму. Их высокое актерское мастерство и эмоциональную подачу оценили зрители.

Недавно Юрий Киселев выложил клип на песню «Всё не то» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». За неделю видео набрало два миллиона просмотров и стало одним из главных возвращений этого лета.