Москва, 11 июля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче активов компании Silgan Metal Packaging в России под временное управление Росимущества. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Антон Денисов/РИА Новости

Заводы компании находятся в Энеме и Ступине.

Согласно документу, российское ведомство получило во временное управление 100% предприятия, аффилированного с австрийскими компании — Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH и Silgan Metal Packaging Austria GmbH.

Временное управление активами не означает их передачу в собственность государству или изменение структуры владения.

Silgan Metal Packaging, основали в 1987 году. Её штаб-квартира расположена в США, а значительная доля активов компании базируется в Европе. Корпорация является одной из пяти крупнейших в мире поставщиков консервных банок и другой металлической тары.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Росимущество получило во временное управление активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра». Группа компаний занималась выращиванием и поставкой сельхозпродукции на предприятия. В РФ холдинг объединяет 24 хозяйства в Тульской, Рязанской, Пензенской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Орловской областях. Фактическим владельцем российской группы является нидерландский холдинг.

В феврале Путин подписал указ о передаче Ульяновского станкостроительного завода во временное управление Росимуществу. Российское ведомство получило во временное управление 100% предприятия, принадлежащего немецкой компании Gildemeister Beteiligungen GmbH. Ульяновский станкостроительный завод начал работать в 2015 году, выпускал токарные и фрезерные станки.