Москва, 11 июля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» открыла первый супермаркет в обновлённой концепции. Магазин расположен на юго-востоке Москвы. В нём усовершенствовано техническое оснащение и представлен расширенный ассортимент. Кроме того, в нём разместилось первое собственное премиальное кафе Select.

Иван Шилов ИА Регнум «Перекресток»

До конца года торговая сеть «Перекрёсток» планирует обновить более 120 супермаркетов в новой концепции в Москве и десять в Нижнем Новгороде.

«В начале года мы приняли решение о полном репозиционировании сети в рамках стратегии «Всё для вас! Как для себя». Всесторонний подход к изменениям позволил не просто создать красивый супермаркет, но и придать ему большую функциональность и наполнить особенностями, которые соответствуют и даже опережают ожидания наших клиентов», — заявила управляющий директор торговой сети «Перекрёсток» Раиса Полякова. Она рассказала, что «Перекресток» работает с обратной связью от покупателей, анализирует их предпочтения и изменения в привычках, чтобы всегда гарантировать отличный сервис.

Около трети ассортимента нового обновленного супермаркета составляют фокусные категории торговой сети. Также там есть отдельная зона товаров правильного питания. Кроме того, новый супермаркет поддерживает культуру Pet-friendly, поэтому оснащён большим количеством тележек с отдельной секцией для домашних животных.

Одной из главных отличительных особенностей новой концепции «Перекрёстка» является кафе Select, где представлена готовая еда под одноимённой собственной торговой маркой. Кафе появятся в каждом супермаркете новой концепции.

«Для нас важно не только выполнять обещания и закрывать базовые потребности в покупке качественных продуктов, но и создавать лучшие решения для покупателя, дарить ему новые позитивные эмоции и опыт», — добавила Полякова. Она подчеркнула, что все усилия команды «Перекрёстка» направлены на рестайлинг наших супермаркетов, так как в сети уверены, что смогут ещё больше улучшить покупательский опыт наших клиентов.