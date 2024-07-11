Москва, 11 июля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Администрация Москвы планирует провести в этом сезоне работы по обустройству пляжных зон у пруда Быково болото и у озера Школьное в Зеленограде, сообщил мэр столицы Сергей Собянин 11 июля в личном блоге.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Он отметил, что последний раз территорию возле зоны отдыха «Быково болото» проводили в порядок в 2017 году, но место пользуется популярностью, поэтому необходимо обновить инфраструктуру. Существующее зонирование будет сохранено, для детей обновят игровую площадку.

«На месте имеющихся спортивных зон создадим единый спортивный кластер с площадками для различных видов спорта. Помимо теннисного корта и скейтпарка, установим тренажеры для воркаута, обустроим пространство для игры в настольный теннис и площадку для волейбола, разместим поле для мини-футбола», — написал Собянин.

Территория возле озера Школьное также является излюбленным местом для жителей Зеленограда. «Мосводосток» проведёт экологическую реабилитацию водоёма. Кроме того, планируется очистить пляж от камыша и ила, укрепить берега, реконструировать мост через плотину и расширить сеть прогулочных дорожек.

«Пляжную зону увеличим и оборудуем удобными лежаками под навесами и раздевалками», — добавил мэр.

Собянин также сообщил, что на пляже установят новый спасательный пункт с вышкой и место для медиков, площадку с летним кафе, а также спортивные площадки для волейбола, мини-футбола, настольного тенниса и катания на роликах. На детской площадке поставят новые конструкции, на берегу — лавочки с навесами, крытые качели и беседки. Для проведения мероприятий поставят сцену под открытым небом.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Собянин сообщил, что реконструкцию Пушкинской набережной в парке Горького завершат до конца этого года. Работы проведут с учётом современных взглядов и подходов.