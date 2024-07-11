Симферополь, 11 июля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. В Крыму площадь лесного пожара, вспыхнувшего вблизи города Судака, увеличилась до 15 гектаров. Об этом 11 июля сообщили в региональном ГУ МЧС.

Кадр из видео

Пожар происходит в районе села Ворон, где горит сухая трава на труднодоступной горной местности.

«Тушение пожара осложняет ветер и жаркая погода. Всего на месте работают 197 специалистов и 44 единицы техники», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МЧС добавили, что в тушении пожара задействовали вертолёт Ми-8. Он уже совершил десять сбросов воды. Кроме того, дополнительно к месту пожара направили аэромобильную группировку ГУ МЧС России по Крыму.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля на совещании с президентом Владимиром Путиным глава МЧС Александр Куренков заявил, что число пожаров в России в 2024 году сократилось на 30%. При этом площадь увеличилась в 1,5 раза.

По его словам, с начала года в стране зафиксировали почти 6 тыс. очагов лесных пожаров на площади более 3,5 млн га. Глава ведомства добавил, что прогноз с лесными пожарами, которые действуют в Якутии и Забайкальском крае, остаётся неблагоприятным. Правительственная комиссия отнесла обстановку на территориях к чрезвычайным ситуациям в лесах федерального характера.

Вечером 6 июля в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя. Причиной стала авария на сетях. Общая площадь возгорания составила 4,2 тысячи кв. м. Пожар потушили. После повреждения магистрального газопровода в 14 населённых пунктах Крыма остановили газоснабжение.