Санкт-Петербург, 16 июля, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Избитый в Санкт-Петербурге однорукий ветеран СВО Виталий Павловский решил снова отправиться в зону спецоперации. В декабре 2023 года его вместе с женой сильно избили двое уроженцев Грузии, которым он сделал замечание из-за парковки на тротуаре. Мужчины во время драки называли Павловского «русской свиньей». Об этом Виталий рассказал ИА Регнум.

ИА Регнум Ветеран СВО Виталий Павловский

С момента избиения прошло больше полугода. Всё это время Виталий Павловский вместе с адвокатом пытается добиться справедливого наказания для двух уроженцев Грузии — 33-летнего Иракли Мунчава и 31-летнего Рустама Лакашии. Сейчас они находятся в СИЗО. После того как управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу переквалифицировало статью о хулиганстве на статью о покушении на убийство, Виталий почувствовал облегчение и решил снова вернуться в зону СВО. Но с этим возникли трудности из-за инвалидности.

ИА Регнум Ветеран СВО Виталий Павловский с семьей

«Я прошёл комиссию, чтобы снова отправиться на СВО. Но так как я необычный человек, у меня нет руки, то и комиссия у меня отличается. Я не могу просто прийти в военкомат и подписать контракт. Мне нужно ещё доказать, что я могу ехать на СВО, что я там вообще буду полезен. Решение всегда остается за военкоматом», — сообщил Виталий Павловский.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901239" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Избивавшие однорукого ветерана СВО в Санкт-Петербурге кричали ему «русская свинья»

18 декабря 2023 года у дома № 2 по Биржевому переулку участник СВО Виталий Павловский обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на пешеходной части дороги. Рядом стояли двое мужчин. Виталий сделал замечание за неправильную парковку, возникла словесная перепалка, а затем драка. Нападавшие были оперативно задержаны полицией, их отправили в СИЗО.

Изначально нападавших обвиняли только в хулиганстве, но потом СК переквалифицировал на статью о покушении на убийство, но расследование длится уже полгода, и Виталий переживает, что мужчин просто оставят безнаказанными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Виталий более 20 лет назад лишился левой руки. В результате тяжелейшей операции на руке развилась гангрена, врачи долго пытались спасти конечность, но в итоге руку пришлось ампутировать. Виталий во время операции пережил клиническую смерть.

Он имеет юридическое образование, написал несколько патриотических книг и женился. В семье трое детей: сын Буян и две дочери — Забава и Лада.