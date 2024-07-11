Москва, 11 июля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. В 2023 году предприятия, представляющие экономику предложения, привлекли 528 млрд рублей по программам поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках профильного национального проекта. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Сергей Булкин/ТАСС Максим Решетников

По его словам, в портфеле льготных кредитов, выданных в 2023 году, займы компаниям из отраслей экономики предложения составляют 38,5%. Это касается в том числе IT-компаний, обрабатывающих производств и гостиничного бизнеса.

«Мы работаем с предприятиями из отраслей экономики предложения, потому что они решают задачи роста экономики и дают наибольший мультипликативный эффект. Поэтому мы таргетируем и приоритизируем на них меры поддержки», — приводит слова Решетникова пресс-служба Минэкономразвития.

Заместитель министра Татьяна Илюшникова уточнила, что каждый третий рубль, полученный предприятиями МСП, приходится на компании из приоритетных отраслей по банковским программам. По данным Банка России, по результатам 2023 года 3,4 трлн рублей общего кредитного портфеля, предоставленного субъектам МСП, приходится на компании из отраслей экономики предложения. Эта доля составляет более 27%.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» предлагает широкий спектр финансовых инструментов поддержки для компаний МСП: льготные программы кредитования, микрозаймы, поручительства, гранты, субсидии и другие меры.

Начинающие и уже действующие предприниматели могут воспользоваться этими мерами господдержки, обратившись в центры «Мой бизнес» или на платформу МСП.РФ.

Как передавало ИА Регнум, российский сектор малого и среднего предпринимательства продолжает динамично развиваться. На сегодняшний день в стране действуют более 6,5 млн объектов МСП, в которых трудится свыше 31 млн человек. Исторического максимума достигло количество россиян, желающих работать на себя, в качестве самозанятых зарегистрировано почти 10 млн человек.

Президент России Владимир Путин отмечал, что всё более значимый вклад в экономический рост вносят малый и средний бизнес. Его доля в таких отраслях, как обрабатывающие производства, туризм, IT, превышает 21%. Ярко заявили о себе сотни новых отечественных брендов. В прошлом году в России зарегистрирован 1 200 000 новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса, уточнил российский лидер.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.