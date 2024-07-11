Москва, 11 июля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Север» нанесла удары по украинской армии в Сумской и Харьковской областях, поражение понесли пять подразделений ВСУ, сообщил 11 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области», — сообщил Конашенков.

Украинская армия при этом потеряла до 355 военных, танк и шесть пикапов.

Также российские военные подбили военную технику ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы, в том числе американскую гаубицу калибра 155 мм, САУ Krab польского производства того же калибра. Кроме того, поражены гаубицы Д-20 и «Мста-Б» калибра 152 мм, две гаубицы Д-30 калибра 122 мм, пушка МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, сообщил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны также добавил, что российские военные группировки войск «Центр» освободили за сутки населённый пункт Восход в ДНР. Украинская армия потеряла до 335 военных, две БМП, в том числе американскую Bradley, одну «Мста-Б», одно орудие М119 американского производства, четыре МТ-12 «Рапира» и одну AN/TPQ-36.

За последние сутки украинская армия потеряла в зоне СВО 2090 военных, сообщил Конашенков. Потери ВСУ в боях с Южной группировкой составили 700 бойцов.