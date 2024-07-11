Москва, 11 июля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации спортсменам, которых не допустили на Олимпиаду 2024 года в Париже, заявил 11 июля журналистам генеральный директор организации Владимир Сенглеев.

Petrov Sergey/Global Look Press

Все выплаты завершили к 23 июля, когда отмечают Всероссийский олимпийский день. Всего компенсацию получили 245 российский атлетов. На выплаты потратили более 200 млн рублей.

«Это те спортсмены, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», — процитировало Сенглеева сетевое издание «МК-Спорт».

Олимпиада в этом году пройдёт с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Сенглеев сообщил о начале выплат спортсменам, которых лишили возможности выступать на ОИ-2024. Обладателям золотых медалей назначили компенсацию в размете 500 тыс. рублей, серебряных — 350 тыс. рублей, бронзовых — 250 тыс. рублей, а простым участникам — 150 тыс. рублей.

Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в ОИ-2024 только в нейтральном статусе. Атлетам запрещено использовать любую национальную символику. Они могут участвовать только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.

15 июня МОК опубликовал имена первых 14 российских атлетов, допущенных к участию в Олимпиаде по велоспорту на шоссе, прыжкам на батуте и борьбе. 27 и 28 июня к турниру допустили ещё десятерых спортсменов, среди которых теннисисты и дзюдоисты. 6 июля Федерация спортивной борьбы России объявила, что российские борцы отказываются участвовать в Олимпиаде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля заявил, что решение соглашаться участвовать в нейтральном статусе в Олимпийских играх или нет — это личное дело спортсменов. Он также отметил, что у спортивных объединений могут быть договорённости, которые нужно уважать.