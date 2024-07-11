Москва, 11 июля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. В парке «Лужники» 13 и 14 июля пройдёт VK Fest. По синей дорожке пройдут десятки знаменитостей: ведущие программы «Натальная карта», рэпер Эльдар Джарахов, российский хоккеист Александр Овечкин, актёр Сергей Бурунов, балерина Анастасия Волочкова и другие. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба VK.

Илья Питалев/РИА Новости

Среди ведущих шоу будут Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Арсений Попов, Алла Михеева, Олеся Иванченко, Ида Галич, Ида Галич и Дмитрий Журавлёв. По синей дорожке пройдут и выступят Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова, Нюша, Джиган, Uma2rman, IOWA, Женя Трофимов и «Моральный Кодекс», «Комната культуры», MIRAVI и BLIZKEY и другие артисты и инфлюенсеры. В шоу также примут участие спортсмены, актёры и другие знаменитости.

В этом году VK Fest уделяет особое внимание спорту и здоровому образу жизни. Эта тематика отражена в концепции синей дорожки: на подиуме, который стал масштабнее, разместился траволатор — привычные выходы к посетителям фестиваля превратятся в runway-шоу. Технологичные спецэффекты подчеркнут идею представления, а музыкальные номера свяжут все составляющие.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова отметила, что синюю дорожку VK Fest по праву можно назвать уникальным и одним из самых ожидаемых событий светской жизни Москвы.

«Это не просто взаимодействие артистов и прессы в привычном формате светских дорожек, а настоящее технологичное шоу внутри фестиваля с уникальными номерами и артистами — некоторых из них не увидеть ни на одной из сцен фестиваля. Каждый год мы очень тщательно подходим к концепции нашего шоу. В этот раз отдаём дань уважения спортивной, суетной и любимой Москве. Шоу, как и сам город, — про ритм, движение и красоту. До встречи в прямом эфире!» — приводит пресс-служба её слова.

Звёзды пройдут по синей дорожке 13 и 14 июля. Среди них — Дима Билан, Доминик Джокер, CREAM SODA, МОТ, Три дня дождя, LYRIQ, Сергей Бурунов, Александр Овечкин, «тринадцать карат», Хабиб, Шура, Артемий Лебедев, LOVV66, Адель Вейгель, JANE AIR, Влад А4, Сати Казанова, Эльдар Джарахов, Азамат Мусагалиев, Yan Dilan, Милана Хаметова, Яна Чурикова, Катя Адушкина, Никита и Дарья Нагорные, Анастасия Волочкова, КЛИККЛАК, Егор Шип, Kamazz, Александр Цыпкин, Елена Крыгина, Слава Бустер и Дилара, Алёна Жигалова («Алёна, блин!»), Анна Цуканова-Котт, Аслан Шукаша, 10AGE и Анет Сай, Фёдор Чалов, Вера Вольт. Онлайн-трансляция дорожки будет проходить в официальном сообществе VK Fest в 18:30 в каждый из фестивальных дней.

В московском VK Fest выступят 150 артистов и инфлюенсеров. Среди них — Баста, Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» и INSTASAMKA, артисты нового шоу VK Мегамикс и секретный хедлайнер.

В течение обоих дней VK Fest жители России смогут следить за онлайн-трансляцией из «Лужников». Они увидят выступления на столичных Синей и Белой сценах, а также сюжеты с лучшими моментами фестивалей в Уфе, Красноярске, «Сириусе» и Санкт-Петербурге. Билеты на VK Fest можно приобрести на официальном сайте: vkfest.ru.

Как передало ИА Регнум, «Знание. Лекторий» на VK Fest в Санкт-Петербурге за два дня собрал более 3,5 тысячи посетителей. С 29 по 30 июня на площадке VK Fest проходила программа лекций и дискуссий с участием известных экспертов сферы моды, спорта и культуры. Одно из направлений лектория было посвящено культурным ценностям Санкт-Петербурга. Перед гостями и участниками мероприятия выступил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он заявил, что Эрмитаж — одно из высших достижений русской культуры, и аналогов ему нет.

Социальная сеть «ВКонтакте» начала набор на шесть бесплатных программ креативной платформы «Простор». На открытой креативной платформе «Простор» от VK стартует набор на бесплатные программы по шести направлениям, в том числе в этом сезоне появятся три новых трека — «Рекламное видео», «Музыкальное продюсирование» и «Основы творчества».

«Простор» объединяет представителей креативных индустрий, стремящихся развиваться под руководством опытных профессионалов. В этом сезоне можно подать заявку на программы по созданию рекламного видео и общему творческому развитию, марафон по дизайну, музыкальному видео, продюсированию и медиаарту.