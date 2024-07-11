Москва, 11 июля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В Москве создан клуб экспортеров для предпринимателей, развивающих бизнес на зарубежных рынках. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, вступить в клуб могут бизнесмены, заключившие в прошлом году внешнеторговые контракты на сумму не менее одного миллиона рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«Участники сообщества смогут обмениваться опытом и лучшими практиками, вместе искать партнеров, в том числе иностранных», — рассказала заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина. По ее словам, важной задачей клуба станет разработка предложений по развитию деловой среды, продвижению московского экспорта и увеличению поставок на международный рынок.

Для участников клуба предусмотрены онлайн — и офлайн-программы с экспертами в области внешнеэкономической деятельности и финансов, представителями крупных компаний и органов власти. Первая встреча клуба пройдет 23 июля.

Как ранее сообщало ИА Регнум, эксперты отмечают, что основным источником роста производства в Москве является рост внутреннего спроса, стимулированный импортозамещением и переориентацией экспорта на рынки дружественных стран.