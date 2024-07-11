Москва, 11 июля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Государства коллективного Запада упорствуют в своих заблуждениях и будут за это соответственно наказаны. Об этом 11 июля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, говоря об итогах саммита НАТО в Вашингтоне.

Moncloa/Global Look Press

«Они упорствуют в своих заблуждениях, упорствуют в грехе своём собственном. Будут наказаны соответственно», — сказал он.

По мнению дипломата, в итоге на правильной стороне истории окажется не НАТО и не те страны, которые доминируют в блоке.

«Вызывает сожаление то, что альянс не имеет никакой повестки дня, кроме проблематики, завязанной на его собственном доминировании или на претензии доминировать в мире», — отметил замглавы МИД.

Рябков также назвал печальным, что руководство альянса лишено способности смотреть в будущее, добавив, что опыт последних лет свидетельствует о том, что попытки Запада диктовать всем, как жить, и подчинять всех своей воле проваливаются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные противник России не являются сторонниками мира и диалога по Украине, а НАТО — это инструмент конфронтации, а не мира и безопасности. Представитель Кремля добавил, что при этом на Западе есть лидеры, придерживающиеся объективной точки зрения по конфликту на Украине.

В Москве неоднократно заявляли о том, что у России нет никаких причин воевать с НАТО. Так, президент РФ Владимир Путин указывал на, что у Москвы и альянса нет территориальных претензий друг к другу, а их возможный конфликт поставит мир на грань третьей мировой войны. Глава государства также отмечал, что причиной украинского конфликта стало стремление западных стран добраться до российских границ.