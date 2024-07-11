Тегеран, 11 июля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Ответственность за конфликт на Украине полностью лежит на блоке НАТО во главе с США. Об этом 11 июля заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

Sebastian Willnow/Global Look Press

«К сожалению, то, что мы наблюдаем на Украине, является результатом политики НАТО во главе с США, которая до сих пор продолжается», — привёл его слова Telegram-канал иранского МИД.

Он добавил, что заявления о военной помощи Ирана России, которые включили в декларацию саммита НАТО в Вашингтоне, абсолютно необоснованы и политически мотивированы.

Дипломат отметил, что стратегия Ирана всегда состояла в том, чтобы играть конструктивную роль в обеспечении безопасности в регионе и мире.

По словам Канани, любые попытки связать украинский конфликт с двусторонним сотрудничеством России и Ирана предпринимаются только для того, чтобы оправдать продолжение западной военной помощи киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, в совместной декларации по итогам саммите в Вашингтоне страны НАТО призвали весь мир отказаться от поддержки России в любом виде, поскольку сотрудничество с РФ якобы продлевает боевые действия в зоне конфликта на Украине.

Кроме того, в декларации НАТО призвало Китай прекратить сотрудничество с Россией и экономические отношения, в рамках которых КНР якобы экспортирует товары двойного назначения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс расценивает стратегическое партнёрство Москвы и Пекина как угрозу. Китай на это заявил, что выступает против упоминания себя в каких-либо документах НАТО в качестве «угрозы».

Президент России Владимир Путин напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. Кроме того, ещё одной причиной стали кровавые события в Донбассе в течение восьми лет, указал он.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В числе главных целей СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, нейтральный статус этой страны, а также предание суду тех, кто причастен к геноциду мирных жителей в Донбассе.