Москва, 11 июля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В спектакле «Тараканище», средства от которого организаторы намерены направить на помощь Украине, задействована старшая дочь уехавшей из России артистки Чулпан Хаматовой Арина Волкова, которая также приходится внучкой Народной артистке Российской Федерации Ольге Волковой.

Максим Богодвид/РИА Новости Чулпан Хаматова

Очередную афишу с анонсом спектакля Хаматова выложила в соцсетях. Также в числе исполнителей ролей в постановке ещё один родственник Хаматовой ― сбежавший от «бесконечного российского страха» брат Шамиль.

В своё время в Москве Арина активно помогала матери с её благотворительным фондом, собирающим средства на лечение детей. В Риге девушка выучилась на пианистку. А теперь она вместе с Хаматовой и дядей собирает за границей средства в поддержку Украины.

В то же время сама Ольга Волкова сразу после начала СВО 24 февраля 2022 года записала видеоролик, в котором призвала коллег-актёров объединиться в сложное для страны время. Ранее, в 2018 году, на Украине из-за гастролей в Крыму её внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Волкова ранее заявила журналистам, что никогда не покинет Россию. Артистка продолжает жить и творить на Родине.

Как передавало ИА Регнум, Хаматова уехала из России в Латвию в феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине. Она осудила действия России. После этого президент Владимир Путин подписал указ об исключении артистки из попечителей фонда «Круг добра».

23 марта 2023 года актриса написала заявление об увольнении из театра «Современник» по собственному желанию. Однако журналист Роман Супер в своём блоге заявил, что Хаматову уволили. Помимо этого, она дала интервью латвийским репортёрам, в котором снова раскритиковала россиян, заявив, что «жители зарубежья ведут себя более культурно».

После отъезда из России актриса попала под шквал критики в Латвии. Местные театральные эксперты не оценили роль Хаматовой в спектакле «Страна глухих», поставленном режиссёром Алвисом Херманисом. Известная латвийская журналистка Евгения Шафранек сравнила Хаматову с «диковинной обезьянкой», добавив, что её актёрские данные оставляют желать лучшего.

В январе 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Минкультуры лишить Хаматову звания народной артистки России.

19 июня латвийское издание Delfi сообщило, что Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с её участием. Худрук театра Алвес Херманис был недоволен работой артистки, которая, по его мнению, портила его репутацию: билеты на постановки с её участием плохо продавались, а критики низко оценивали актёрскую игру Хаматовой.