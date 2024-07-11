Ростов-на-Дону, 11 июля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Террорист Даниил Камнев (физическое лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выживший после попытки захвата заложников в ростовском СИЗО, начал давать показания, сообщило RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Федор Ларин/РИА Новости

Боевика обвиняют по статьям о захвате заложников, побеге из мест лишения свободы и применении насилия, опасного для жизни.

По информации его адвоката Михаила Минакова, террориста выписали из Межобластной туберкулезной больницы №19 ГУФСИН по Ростовской области и перевели на амбулаторное лечение. Его будут содержать в СИЗО-2 в Таганроге Ростовской области, передали «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня стало известно, что один из захватчиков ростовского СИЗО выжил и находится в больнице. Адвокат подозреваемого рассказал, что опознал своего клиента по одному из видео из СИЗО. Как рассказал источник в правоохранительных органах, он ранее принял ислам и стал сторонником одного из радикальных его течений.

16 июня утром в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых смогли выбраться из камер и захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и машину, чтобы уехать. Захватчики назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Трое из тех, кто захватил заложников, в 2023 году готовились взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФСБ тогда пресекли преступление и задержали злоумышленников.

Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников. К СИЗО прибыли сотрудники ОМОНа, и вскоре после этого пресс-служба ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, а также о том, что никто из заложников не пострадал.