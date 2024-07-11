Москва, 11 июля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Три новых пересадочных узла откроются до конца года на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Переход на станцию «Калужская». Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва

Первая пересадка заработает на пересечении БКЛ с Арбатско-Покровской линией. «Электрозаводская» станет частью одного из крупнейших пересадочных узлов российской столицы. В пересадку войдут две линии метро, платформа МЦД-3 и наземные маршруты пассажирского транспорта.

Между станциями «Текстильщики» на БКЛ и Таганско-Краснопресненской ветки появится мостовой переход над железнодорожными путями. Также, по словам Собянина, ещё одна пересадка свяжет станцию «Авиамоторная» на БКЛ с одноименной станцией Калининской линии метро.

Как ранее сообщал мэр Москвы, новые маршруты и пересадки на БКЛ позволяют пассажирам экономить в дороге до 45 минут в день.