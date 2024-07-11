Москва, 11 июля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Рассуждения о том, где будет проходить саммит с участием Москвы и Киева, не имеют смысла, так как у него нет повестки, заявил 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

Журналисты попросили его прокомментировать данные о том, что в качестве страны проведения второго саммита по Украине рассматривают Саудовскую Аравию.

«Никакой точной субстанции сейчас на этот счёт нет. Нет и понимания, о какой повестке дня может идти речь. Место проведения важно, но это вторично», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что Россия никогда принципиально не отказывалась от переговоров, но сначала нужно понять, о чём идёт речь.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 июля СМИ сообщили, что после саммита по Украине, прошедшего в Швейцарии в июне, следующую конференцию могут провести в Саудовской Аравии. Окончательного решения по этому вопросу пока нет. Также не определены дата и формат мероприятия.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в тот же день заявил, что Москва не будет участвовать новом саммите по Украине, так как уже известно, что там будут выдвигать ультимативную «формулу Зеленского» и игнорировать другие инициативы по урегулированию конфликта. Запад и Киев пытаются реабилитироваться после провала саммита в Швейцарии, а их манипуляции являются мошенничеством, добавил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 июня, комментируя швейцарскую конференцию, назвала её результаты провальными. Она назвала предсказуемым такой исход и подчеркнула, что разумной альтернативы мирному плану, предложенному Москвой, нет.