Москва, 11 июля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Россия готова обсуждать вопросы стратегической безопасности только вкупе, а не их отдельные аспекты. Об этом 11 июля заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

Представитель Кремля уточнил, что Москва не будет обсуждать отдельные элементы, вырванные из общего контекста безопасности.

«Мы готовы и хотим обсуждать в комплексе всю ситуацию, все аспекты, связанные с безопасностью на [Европейском] континенте, с безопасностью нашей страны, с гарантиями безопасности для других государств. Но всё это должно обсуждаться вкупе», — сказал он.

Песков также напомнил, что Россия изначально заявляла о том, что считает расширение НАТО на территорию Украины недопустимой угрозой для своего существования.

Как сообщало ИА Регнум, Песков 21 июня заявил, что Москва, как ранее отмечал президент Владимир Путин, готова к диалогу США по ядерной безопасности, однако такой диалог должен быть комплексным. Представитель Кремля уточнил, что диалог по этим вопросам необходим, так как из-за его отсутствия нарастают проблемы с глобальной безопасностью.

Президент России 14 июня назвал домыслами и бредом звучащие на Западе заявления о том, будто Россия собирается напасть на Европу. Главы государства отметил, что в западных странах используют такую антироссийскую пропаганду для обоснования гонки вооружений.