Москва, 19 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Нарисовать свой портрет с помощью древнего аппарата в Пушкинском музее, пройти квиз в Историческом музее, отметить день рождения Николая Рериха в Санкт-Петербурге — всё это можно сделать по Пушкинской карте. Новые форматы культурных мероприятий привлекают всё больше россиян, особенно молодёжь.

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Например, в Пушкинском музее особой популярностью этим летом пользуется выставка «Живой портрет… Волос в волос. Механическое рисование». Каждый посетитель может начертить свой собственный портрет на физионотрасе. Механическую рисовальную машину воссоздали по чертежам 1748 года и теперь узнать принцип работы может любой желающий.

Для держателей Пушкинской карты доступны и другие любопытные мероприятия музея. Так, с 23 июля откроется большая выставка «Подруги. К юбилею Варвары Степановой». Экспозиция, посвящённая 130-летию известной советской авангардистки, расскажет о круге «амазонок авангарда» и их современниц и позволит расширить представление о её творчестве через сообщество художниц, судьбы которых пересекались на протяжении 1910–1930-х годов.

А в Историческом музее — одной из самых популярных музейных площадок Москвы — разработаны молодёжные маршруты и экскурсии с квизами. В 2023 году по Пушкинской карте музей посетили более 36 тыс. человек.

Сегодня Исторический музей предлагает широкий спектр актуальных выставок. Одна из них — уникальная экспозиция, посвящённая 50-летию начала основного этапа строительства Байкало-Амурской магистрали — «Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа». Держатели Пушкинской карты бесплатно смогут увидеть разработанные схемы поселков, миниатюрные макеты вокзалов и их фотографии, уникальную кинохронику, архивные материалы и предметы, связанные с историей БАМа из различных музейных коллекций, рассказала и. о. генерального директора по научно-просветительской деятельности Армине Макичян.

Ещё одну «юбилейную» выставку можно увидеть по Пушкинской карте в KGallery в Санкт-Петербурге. Здесь отметят 150 лет со дня рождения художника и философа Николая Рериха. В галерее выставлены полотна и объекты, которые хранятся только в частных коллекциях и доступны широкой публике реже, чем предметы из музейных собраний. В том числе, среди экспонатов — живопись, графика и фарфор Рериха.

Эти и другие популярные события, а также возможности Пушкинской карты обсудили в павильоне «Наша культура» на ВДНХ. Отдельное внимание спикеры уделили способам, которые помогут приобщить к культурным ценностям как можно больше юных россиян. Особенно важно — учитывать интересы и особенности молодёжи.

Руководитель вертикали в VK Андрей Полончук, выступая на ВДНХ, рассказал о шаблонах поведения разных поколений. По его словам, поколению Z, к которому причисляют молодёжь от 14 до 25 лет, присуще клиповое мышление, уход в себя и постоянное присутствие в онлайне. Полончук отметил, что на эту категорию молодых людей большое влияние оказывают социальные сети — они часто принимают решения спонтанно, основываясь на отзывах и советах в интернете.

А в случае с поколением Alpha — так называют молодых людей, родившихся в 2010 -2020-х годах — соцсети отходят на второй план. Привлечь их внимание можно на игровых площадках.

К активному участию в культурной жизни страны помогает привлечь и пример старших товарищей. И в роли наставников для подрастающего поколения зачастую выступают волонтёры. Они участвуют в организации мероприятий, привлекают участников и помогают развивать программу «Пушкинская карта».

«Программа «Пушкинская карта» открывает перед молодёжью новые возможности для познания мира через культуру нашей страны, повышая культурный уровень и формируя активную гражданскую позицию. Важно обсуждать эту тему на открытых площадках и вовлекать в движение новых участников», — подчеркнула руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры» Милена Богданова.

Отдельное внимание теме выстраивания диалога с молодёжью уделила и Юлия Ручкина, руководитель направления по развитию программы «Пушкинская карта» в «Почта Банке». Кроме того, она рассказала, как продуктивно использовать карту и как не стать жертвой мошенников.

А истинные поклонники проекта «Пушкинская карта» приняли участие в конкурсе «Декламируй» — масштабной акции в честь 225-летия А. С. Пушкина, проходившей на социальной сети VK при поддержке национального проекта «Культура» в июне 2024 года. Более 300 участников выкладывали видео, на которых читали стихи и прозу Пушкина. Лучшие из них получили призы и подарки, их имена огласили на портале национальных проектов в социальной сети.

Как сообщало ИА Регнум, программа «Пушкинская карта» реализуется в России в поддержку национального проекта «Культура». Благодаря ей молодёжь может за счёт государства посещать культурные мероприятия. С 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляли 3 тыс. рублей, а в 2022 году сумму увеличили до 5 тыс. рублей. Карта действует по всей стране, подать заявку на её оформление можно в личном кабинете на портале «Госуслуги».