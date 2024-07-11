Москва, 11 июля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. НАТО уже фактически полностью участвует в конфликте вокруг Украины, сообщил 11 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины», — заявил Песков, добавив, что это необходимо констатировать и называть все процессы своими именами.

Он подчеркнул, что по отношению к России враждебную политику ведёт очень мощный альянс стран. Своих антироссийских устремлений НАТО не скрывает.

Также представитель Кремля объяснил планы НАТО по членству Украины желанием нанести России поражение.

Как сообщало ИА Регнум, в Вашингтоне 11 июля завершится 75-й саммит НАТО, на который пригласили главу киевского режима Владимира Зеленского. Накануне, 10 июля, сайт альянса опубликовал текст принятой на саммите совместной декларации. В документе сказано о «необратимости» вступления Украины в НАТО.

Авторы документа заявили, что в проведении Киевом «необходимых демократических и экономических реформ» заметен конкретный прогресс. Участники саммита НАТО заявили, что будут продолжать поддерживать Украину в процессе её евроинтеграции.

Несмотря на это, НАТО пока не приглашает Киев, в том числе из-за отсутствия полного согласия среди стран — членов альянса, отмечается в документе.

Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил 11 июля, что необратимый путь Киева в НАТО должен завершиться — или путём исчезновения Украины, или за счёт исчезновения альянса. Россия должна сделать всё для этого, заявил политик.