Москва, 11 июля, 2024, 11:56 — ИА Регнум. План США и Германии по развёртыванию американских ракет средней и малой дальности (РСМД) наземного базирования на территории Европы является деструктивным, но ожидаемым шагом, на который Россия заблаговременно готовила ответ. Об этом 11 июля заявил заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков, его комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Pavel Kashaev/Global Look Press Заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков

«Упомянутое американо-германское заявление о намерении в скорой перспективе приступить к развертыванию американских РСМД наземного базирования в Европе — факт прискорбный в силу его деструктивности для региональной безопасности и стратегической стабильности, но вполне ожидаемый», — отметил он.

Замглавы МИД уточнил, что российская сторона заблаговременно начала работу по ответу на решение США разместить свои РСМД в ФРГ и ведёт её на системной основе.

Публичные заявления о конкретных мерах реагирования России на обострение обстановки в сфере этого вида вооружений последуют по мере принятий соответствующих решений российским руководством, добавил Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рябков рассказал, что Россия в военном ключе ответит на размещение дальнобойных ракет США на территории Германии. Замглавы МИД уточнил, что такие планы Пентагона призваны нанести ущерб России и являются одним из звеньев эскалации.

Пресс-служба минобороны США сообщила о планах начать в 2026 году размещать в Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие. В Пентагоне добавили, что у этого оружия будет значительно большая дальность действия, чем у нынешних наземных средств, размещённых в Европе.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 июля назвал ошибкой решение США о размещении РСМД на немецкой территории. Дипломат уточнил, что в этом случае идёт о крайне дестабилизирующих действиях, прямо грозящих международной безопасности и стратегической стабильности.