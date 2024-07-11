Москва, 11 июля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Арестованный по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге генерал-майор Иван Попов попросил Следственный комитет возбудить уголовное дело о клевете в отношении адвоката Дмитрия Аграновского.

Зураб Джавахадзе/ТАСС Адвокат Дмитрий Аграновский

Юрист не является адвокатом Попова, но продолжает давать комментарии по его делу, заявил защитник генерала Сергей Буйновский. Его заявления — клевета и наносят вред и ущерб правам и интересам Попова.

Кроме того, действия Аграновского защита Попова также расценивает как мошенничество. С Попова и его защитников взяли подписку о неразглашении тайны следствия, отметил Буйновский. Не зная обстоятельств дела, Аграновский «выдаёт свою некомпетентность за действительность», сообщила Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Аграновский заявил, что Попову могут смягчить наказание, если правоохранительные органы вскроют источник утечки секретных военных документов, опубликованных Киевом и касающихся дела Попова. По словам юриста, суд учтёт, если канал утечки вскроют по заявлению адвоката Попова.

После того как на Украине бывшего командующего 58-й армией Попова объявили в розыск и возбудили против него уголовное дело, Буйновский обратился в СК РФ с ходатайством о возбуждении уголовного дела о госизмене против ряда лиц. Адвокат генерала заявил, что Киев каким-то образом получил доступ к секретным документам. Это может быть связано со шпионажем, заявил юрист.

В начале мая Попова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Суд 17 мая отправил его под арест до 16 июля, обвинив в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость металлоконструкций оценивается в 130 млн рублей.