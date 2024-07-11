Химки, Московская область, 11 июля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Пожарные локализовали возгорание в цехе в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках. Огонь успел распространиться по площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили 11 июля в пресс-службе МЧС.

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«В Химках огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3000 квадратных метров», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на кровле в цехе по производству керамических плит в районе Сходня в Химках произошёл утром 11 июля. МЧС сообщила о возгорании на площади 80 квадратных метров.

Позже ведомство уточнило, что огнём охвачено две тысячи квадратных метров и что на 80 кв. м обрушилась кровля цеха.

Позднее площадь пожара возросла до 3 тысяч квадратных метров. При этом площадь обрушения кровли составила тысячу квадратных метров. На тушении пожара задействовали 97 человек и 33 единицы техники.