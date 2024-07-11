Каневский район, Краснодарский край, 11 июля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности ввели в Каневском районе Краснодарского края из-за африканской чумы свиней, сообщила 11 июля Lenta.ru.

Sina Schuldt/ТАСС

По информации издания, очаг обнаружили в агрокомплексе «Каневский Бекон». Из девяти тысяч свиней семь тысяч уже погибли.

Отмечалось, что в районе начал действовать режим повышенной готовности, а в Придорожном сельском поселении, где расположено предприятие, — режим ЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года очаг заболеваемости африканской чумой свиней выявили на территории Ростовской области. По данным Россельхознадзора, возбудителей данной болезни обнаружили при исследовании двух трупов диких кабанов. Их обнаружили в Миллеровском районе, недалеко от хутора Северный Сад.

В январе того же года на ряде территорий Астраханской области установили очаги африканской чумы свиней. Анализ показал наличие инфекции при исследовании обнаруженных в охотничьих угодьях «Ахтубинское» трупов диких кабанов. Их трупы были обнаружены в районе острова Верхний Воловий, вблизи зимовки Пампулово, в районе хутора Сокорь и вблизи села Садового. Специалисты начали оперативно принимать меры для предотвращения распространения инфекции.