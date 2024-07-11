Лондон, 11 июля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Россия сделала жёсткое предупреждение новому премьер-министру Великобритании Киру Стармеру о последствиях его разрешения Украине бить британским оружием по российской территории. Об этом 10 июля написала британская газета Daily Mail.

Ting Shen — Pool via CNP/Global Look Press Кир Стармер

«Москва сделала предупреждение новому премьер-министру сэру Киру Стармеру <…>, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил об ответе, если Великобритания позволит Украине нанести удар по России британским оружием», — говорится в статье.

По словам авторов публикации, пресс-секретарь российского лидера заявил об этом в ответ на слова главы правительства Британии, что Киев будет самостоятельно решать, как ему использовать полученное от Лондона оружие.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Песков назвал слова Стармера о том, что у киевского режима якобы есть право применять ракеты Storm Shadow для ударов по России «для самообороны», очередным безответственным шагом и эскалацией конфликта. Представитель Кремля уточнил, что Москва намерена тщательным образом фиксировать все такого рода действия и принимать соответствующие меры.

Новый премьер Британии 9 июля заявил журналистам, что украинская сторона должна самостоятельно решать, как именно в «оборонительных» целях использовать британское оружие. При этом перед саммитом НАТО Стармер пообещал поднять оборонные расходы Великобритании на уровень до 2,5% ВВП.

Президент России Владимир Путин в конце мая отмечал, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по российской территории невозможно без космических средств разведки. Глава государства также добавил, что представители стран НАТО, и в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт о последствиях таких шагов.